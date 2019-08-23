Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона

О местонахождении документа ничего неизвестно и непонятно, удастся ли его когда-нибудь найти.

Об этом рассказала бывший агент певца Рэймон Бэйн, передает издание Independent. Он заявил, что король поп-музыки за несколько лет до своей смерти написал тайное завещание, которое сейчас утеряно. Бэйн добавил, что лично присутствовал при нотариальном заверении бумаг и был ознакомлен с содержанием.

Судя по его словам, завещание было составлено и подписано 6 октября в 2006 году. Оно отличалось от написанного в 2002 году, в подлинности которого усомнились родственники Майкла Джексона. Брат певца заверил, что артист не мог подписать бумагу, так как находился 7 июля 2002 года далеко от Лос-Анжелеса.

Напоминаем, что в документе Майкл Джексон подробно расписал, кому и что достанется после его смерти. Отцу певец не оставил ничего, зато любимой обезьянке завещал 2 миллиона долларов. Растить детей король поп-музыки доверил своей пожилой матери.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что дочь Джексона госпитализирован после показа фильма об отце.