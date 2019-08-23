Суд отказался отменять регистрацию кандидата в мундепы Кострова

Апелляционная коллегия вынесла решение по иску к кандидату в мундепы Ярославу Кострову. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Апелляционная коллегия вынесла решение по иску к кандидату в мундепы Ярославу Кострову. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Смольнинского районного суда об отмене регистрации кандидата в муниципальные депутаты Ярослава Кострова.

С иском в суд к Кострову и ИКМО Смольнинском обратился Владимир Беличенко. Он требовал отменить регистрацию Кострова, ссылаясь на пост кандидата в соцсетях, якобы, являющийся агитационным.

Смольнинским судом требования Беличенко были удовлетворены. После чего рассмотрение иска занялась вторая инстанция.

«Городским судом, по собственной инициативе, были истребованы из ИКМО материалы дела Кострова», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Костров пояснил, что его перепост поста из группы «ВКонтакте» не был агитационным. В своем заявление он сослался на позицию Конституционного суда о разнице между информационными и агитационными сообщениями.

Апелляционная коллегия приняла решение отказать в удовлетворении требований Беличенко. Сам истец на заседание не явился.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что районные суды Петербурга и мировые судьи приняли 511 исков о нарушениях ИКМО и ТИК.