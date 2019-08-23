Новые кроссоверы Toyota появятся в России в ноябре

Компания Toyota начнет выпускать новый мини-внедорожники. Кроссовер RAV4 будет выпущен на предприятии в Санкт-Петербурге до конца настоящего года.

Согласно официальным данным японской марки, дебют модели состоится 5 ноября. Кроме того публике будет представлена еще одна модель — Daihatsu.

Внедорожники заменят на производительных мощностях модель четвертого поколения.

В автомобиле улучшена управляемость, шумоизоляция, пониженный центр тяжесть, а в основе — новая масштабируемая платформа TNGA.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП, в котором самосвал смял внедорожник. Инцидент произошел на Токсовском шоссе. Об аврии сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Информации о состоянии водителей не сообщалось.