Петербург сделает еще два атомных ледокола для Арктики

Балтийский завод получил контракт на 100 млрд рублей до конца 2026-го.

Петербург построит два новых атомных ледокола. “Балтийский завод” получил новый контракт.

По проекту 22220 уже сделан “Арктика”, а на петербургском заводе работают над “Сибирью” и “Уралом” — то есть новые корабли станут четвертым и пятым по счету. Первый из них должны сделать до конца 2024 года, а второй — до конца 2026-го, сообщили в Смольном 23 августа.

Контракт с “Атомфлотом” оценен в 100,06 млрд рублей. Исполнителя выбрали через аукцион, но петербургский “Балтийский завод” участвовал в нем в одиночку. В Смольном подчеркнули роль Санкт-Петербурга в освоении Арктики — новые корабли направятся именно в северный океан.

Судно подобного проекта пробивает лед толщиной в 3 м. Длина корабля составляет 173 м, ширина 34 м, водоизмещение оценивают в 33,5 т. Новым кораблям потребуются матросы — “Арктику”, к примеру, обслуживают 74 человека.

Ранее GazetaSPb сообщила, что рабочий погиб от удара током на строящемся ледоколе в Петербурге.