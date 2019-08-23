Принц Гарри отведет Меган Маркл на могилу принцессы Дианы

Принц делал предложение с кольцом с двумя бриллиантами из коллекции принцессы. Фото: скриншот Instagram

Принц делал предложение с кольцом с двумя бриллиантами из коллекции принцессы. Фото: скриншот Instagram

Герцог и герцогиня отправятся в Элторп в дни 22-летней годовщины со дня смерти принцессы.

Принц Гарри отведет свою жену Меган Маркл на могилу принцессы Дианы, матери герцога Сассекского. Пара впервые вместе посетит Элторп, фамильное поместье в Нортгемптоншире.

Предполагается, что герцог и герцогиня отправятся к могиле в дни 22-летней годовщины со дня смерти принцессы 31 августа, сообщает Daily Mail. Принц поддерживает тесные связи с семьей Дианы, а ее сестры попали на семейный портрет, который сделали в Виндзорском замке после крестин сына четы Арчи.

Принц Гарри говорил о том, как хотел бы познакомить свою жену с матерью. Когда он сделал предложение актрисе, то вручил ей кольцо с двумя бриллиантами из коллекции принцессы.

Принцессу Уэльскую похоронили на маленьком острове посреди озера в 1997 году. Она скончалась в возрасте 36 лет после автомобильной катастрофы в Париже.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Меган Маркл и Принц Гарри наняли уже третью няню.