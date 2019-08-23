Ядовитого паука-отшельника достали из уха американки

Жительница Миссури думала, что у нее началась аллергия, или в ухо попала вода.
Жительница штата Миссури рассказала, что боль в ее левом ухе оказалась результатом попадания туда не воды, а коричневого паука-отшельника. Сперва Сьюзи Торрес решила, что странное ощущение — результат аллергии.
Позже женщина сходила в клинику, сообщает KSBH, и там ей сказали, что в ее ушной раковине спряталось насекомое. Торрес рассказала, что сотрудник клиники позвал коллег на помощь и вместе они достали паука размером с крупную монету.
На вопросы “как” и “почему” женщине ответили, что насекомые, к сожалению, любят человеческие уши — им нравятся маленькие, теплые и сухие “помещения”. Стоит отметить, что коричневые пауки-отшельники ядовиты, но американке удалось избежать укусов непрошенного квартиранта.
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