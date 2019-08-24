Трамп повышает Китаю налоги

С 1 октября глава США вводит повышение пошлин на китайские товары.

В пятницу 23 августа глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна приняла решение повысить пошлины на товары ввозимые из Китая. Такое решение стало ответным, ведь КНР повысил налоги на ввозимые из США автомобили и запчасти. Сообщение с заявлением президент Трамп опубликовал в Twitter.

Основной мыслью публикации стало то, что Китай многие годы ведет нечестную торговлю с США, использует частную собственность государства в своих целях, а виной тому предыдущие ее президенты Америки.

Поэтому в середине осени пошлины на все китайские товары вырастут на 5%.

В свою очередь Китайская Народная Республика к 15 декабря 2019 года повысит пошлины на ввозимые на территорию государства американские товары до 25% и 5%. А с автомобилей и запчастей, привозимых из Америки временно не будет взиматься пошлина с 1 января по решению китайского Комитета по тарифам и сборам.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Трамп призывает Apple прекратить сотрудничество с Китаем.