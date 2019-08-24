Трамп повышает Китаю налоги

Трамп повышает Китаю налоги
Президент настроен решительно. Фото: Pixabay

С 1 октября глава США вводит повышение пошлин на китайские товары.

В пятницу 23 августа глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна приняла решение повысить пошлины на товары ввозимые из Китая. Такое решение стало ответным, ведь КНР повысил налоги на ввозимые из США автомобили и запчасти. Сообщение с заявлением президент Трамп опубликовал в Twitter.

Сообщения Трампа о переменах в экономических отношениях США и Китая. Фото: Twitter

Основной мыслью публикации стало то, что Китай многие годы ведет нечестную торговлю с США, использует частную собственность государства в своих целях, а виной тому предыдущие ее президенты Америки.

Поэтому в середине осени пошлины на все китайские товары вырастут на 5%.

В свою очередь Китайская Народная Республика к 15 декабря 2019 года повысит пошлины на ввозимые на территорию государства американские товары до 25% и 5%. А с автомобилей и запчастей, привозимых из Америки временно не будет взиматься пошлина с 1 января по решению китайского Комитета по тарифам и сборам.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Трамп призывает Apple прекратить сотрудничество с Китаем.

twitter дональд трамп Китай и США торговля экономика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАИ погнались за нарушителем и застряли на трамвайных путях
Глава Центрального банка Англии предложил заменить доллар
Трамп повышает Китаю налоги
“Зенит” встретится с “Уфой” в седьмом туре РПЛ
NASA назвала камень на Марсе в честь The Rolling Stones
Собака снижает риск болезней сердца у владельца
Ядовитого паука-отшельника достали из уха американки
Срок жизни человека начнут определять по анализу крови