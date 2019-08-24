Крупный грузоперевозчик из Франции отказался от Севморпути

Компания CMA CGM делает выбор пользу экологии и отказывается наносить угрозу Арктике.

Глава французской компании CMA CGM, которая занимается морскими контейнерными перевозками, Рудольф Сааде, заявил, что они отказываются от использования Северного морского пути, проходящего вдоль арктического побережья Российской Федерации, сообщает Maritime Executive.

Предприниматель объяснил, что компания заботится об экологии, а такие грузоперевозки могут непоправимо повредить арктической флоре и фауне. В своем сообщении CMA CGM подчеркивает, что Арктика обладает уникальной и не исследованной природой. А использование Северного морского пути может серьезно повредить местную экосистему.

Также сообщается, что CMA CGM и раньше не использовала этот путь активно из-за взятых экологических обязательств.

Лидер компании уже сообщил свое решение президенту Франции Эмманюэлю Макрону на встрече бизнес-элиты вчера 23 августа.

Ранее GazetaSPB сообщила, что британский премьер Борис Джонсон закинул ногу на стол во время беседы с Макроном.