Омелян обещает украинский флаг над Владивостоком

Омелян обещает украинский флаг над Владивостоком
Украинский политик язвительно отнесся к словам Макрона. Фото: Pixabay

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что флаг Украины поднимется над Владивостоком «как и сто лет назад».

Такое заявление прозвучало из уст украинского политика в ответ на слова Эмманюэля Макрона о том, что он верит в Европу от «Лиссабона до Владивостока», сообщает «ПолитНавигатор»,

Омелян недавно выступил на открытии выставки «Фактор свободы», где высказался о том, что Киев обязан одержать победу в «украинско-российской битве», а затем поднять на Владивостоком флаг Украины.

Также министр подчеркнул, что европейские либералы правы, Европа действительно распростится на территории от Лиссабона до Владивостока, но с одним условием: на Владивостоком вновь разовьется украинский флаг.

Однако никакими историческими примерами свою уверенность в украинском Владивостоке министр не подкрепил.

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