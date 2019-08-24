Глава Центрального банка Англии предложил заменить доллар

Мировая экономика слишком сильно зависит от колебаний в американской экономике, по его мнению.

Марк Карни глава ЦБ Англии на встрече с главами центробанков других стран в США в городе Джексон Хоул заявил, что миру стоит обзавестись резервной валютой. По мнению политика, главенство доллара в мировой финансовой системе повышает риск возникновения «ловушки ликвидности» сверхнизких процентных ставок, как сообщает РБК.

«Ловушка ликвидности» — это ситуация, в которой государство, а точнее денежные власти страны уже не могут стимулировать экономику ни при помощи понижения ставок, ни через увеличение денежного предложения. Также глава ЦБ Англии настоятельно порекомендовал правительствам других стран задуматься о создании резервной валюты, которая сможет при необходимости заменить доллар. Помимо это Карни заметил, что по-прежнему более 50% стран ведут свои финансовые и экономические сделки «в долларах», что приводит к сильной зависимости их экономик от США, а также их уязвимости.

Напомним, что Марк Корни в целом активно критикует политику нынешнего президента США Дональда Трампа и его команды.

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