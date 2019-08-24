Муж Нетребко поделился секретом своего похудения

Муж Нетребко поделился секретом своего похудения
Певец сбросил 26 кило. Фото: https://www.instagram.com/yusif_eyvazov_official/

Оперному певцу удалось сбросить 26 килограммов. Он рассказал, как именно он добился этого.

Обо всем Юсиф Эйвазов рассказал во время пресс-конференции на открытии конкурса «Новая Волна», передает «Комсомольская правда». Журналисты отметили, что он выглядит стройнее и красивее.

Комментируя свое преображение, оперный певец поделился, что похудеть ему помогли физические нагрузки – секс и спорт. Если первое всегда присутствовало в жизни Эйвазона, то второе – никогда.

Поскольку много выступлений и переездов, тренеры есть в разных странах. Результат уже отличный -минус 26 кило», — похвастался он, заверив, что не планирует останавливаться на достигнутом результате.

Нетребко же подчеркнула, что была против диет, но рада видеть, как доволен собой муж.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами. Чтобы выяснить, какой именно подходит больше всего, ученые наблюдали за 18 тысячами жителей острова.

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