Очевидцы рассказали о раненном лебеде в поселке Тисколово

Очевидцы рассказали о раненном лебеде в поселке Тисколово
Лебедя кто-то пытался пристрелить. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Птицу нашли в окрестностях населенного пункта с поврежденным крылом.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное». В посте сказано, что лебедя нашли в поселке Тисколово в Кингисеппском районе. Кто-то прострелил бедняжке крыло, он не может летать – лебедь ходил вдоль берега и не знал, как ему быть дальше. Очевидец тоже не знает, что может сделать в такой ситуации и просит остальных помочь советом.

Обычно диким птицам и зверям помогают благотворительные организации – например, «Велес» или «Сирин».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лебедь крыльями забил на смерть собаку. Мужчина вышел погулять со своим кокер-спаниелем. Собака захотела поплавать в пруду, а хозяин был не против. Когда пес подплыл к лебедю, тот начал агрессивно себя вести. Птица по непонятной причине стала бить собаку крыльями – кокер-спаниель не мог сопротивляться.

лебедь ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный водитель влетел в столб в Калининском районе
Очевидцы делятся впечатлениями о мотопробеге в центре Петербурга
Бузова ответила хейтерам на обвинения о злоупотреблении алкоголем
Экс-король Испании перенес операцию на сердце
Женщина подала на развод из-за слишком заботливого мужа
Эксперты назвали популярный способ знакомства
В Берлине полиция арестовала россиянина по подозрению в убийстве
На Кубани разбился самолет, задев землю