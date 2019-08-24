Очевидцы рассказали о раненном лебеде в поселке Тисколово

Птицу нашли в окрестностях населенного пункта с поврежденным крылом.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное». В посте сказано, что лебедя нашли в поселке Тисколово в Кингисеппском районе. Кто-то прострелил бедняжке крыло, он не может летать – лебедь ходил вдоль берега и не знал, как ему быть дальше. Очевидец тоже не знает, что может сделать в такой ситуации и просит остальных помочь советом.

Обычно диким птицам и зверям помогают благотворительные организации – например, «Велес» или «Сирин».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лебедь крыльями забил на смерть собаку. Мужчина вышел погулять со своим кокер-спаниелем. Собака захотела поплавать в пруду, а хозяин был не против. Когда пес подплыл к лебедю, тот начал агрессивно себя вести. Птица по непонятной причине стала бить собаку крыльями – кокер-спаниель не мог сопротивляться.