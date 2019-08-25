США и Польша планируют военное сотрудничество

Страны обдумывают заключение договора, которое может состояться во время визита Трампа в Варшаву.

Военное соглашение между Соединенными Штатами и Польшей, возможно, будет подписано в рамках дипломатической встречи Дональда Трампа и Анджея Дуды в столице Польши Варшаве. Информацию сообщил глава кабинет польского президента Кшиштоф Щерский на брифинге 25 августа.

Политику рассказал, что обсуждается подписание многих документов, а в их числе и договор о сотрудничестве по военным вопросам.

Напомним, что накануне 24 августа премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Москва и Пекин представляют угрозу для свободного мира и поэтому в НАТО должно состояться обсуждение установления новых американских баз на территории Европы.

Ранее GazetaSPB сообщила о просьбе Матеуша вновь разместить ядерные ракеты в Европе.