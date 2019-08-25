Netflix опубликовал тизер фильма по мотивам «Во все тяжкие»

Фильм расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана, которого играет Аарон Пол. Фото: @aaronpaul/ Instagram

Фильм расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана, которого играет Аарон Пол. Фото: @aaronpaul/ Instagram

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на видеохостинге Youtube первый тизер полнометражного фильма, продолжения сериала «Во все тяжкие» ( Breaking Bad).

Повествование нового фильма будет вестись о дальнейшей судьбе одного из главных героев сериала Джесси Пинкмана, роль которого исполняет актер Аарон Пол. Фильм под названием El Camino выйдет на экраны 11 октября текущего года.

Фанаты сериала предполагают, что название фильма El Camino может являться отсылкой к автомобилю Chevrolet El Camino, на котором Джесси скрылся от преступников в финальной серии.

В тизере показывается допрос друга Пинкмана — Тощего Пита, который отказывается рассказывать полиции о его местонахождении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль». В этом году выйдет российский сериал «Чернобыль». Трейлер опубликовали на видеохостинге YouTube.