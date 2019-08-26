Новый телеканал Ленобласти ЛенТВ24 вышел в эфир

Проект надеется выделиться за счет интеграции с соцсетями и интерактивности.

Новый телевизионный канал вышел в эфир в Ленинградской области. ЛенТВ24 надеется выделиться за счет плотной интеграции с социальными сетями и интерактивности.

Гендиректор телеканала на 21-ой кнопки заявил GazetaSPb, что телевидение не умирает — люди привыкли смотреть программу на экране, которую для них составили. При этом канал надеется, что ему удастся вернуть и аудиторию, которая совсем отказалась от телевизора. Новинка уже доступна на всех электронных устройствах и в текстовом формате -первый эфир начался в 7:30 26 августа.

Информационные поводы останутся традиционными — как обсуждения в ЗакСобрании, так и происшествия региона — пожары, криминал и другие ЧП. При этом канал намерен включить в эфир самих зрителей через голосования, звонки, вопросы “из зала”, ответы на письма.

В сетку вещания вписали три новостных выпуска по часу — в 13:00, 16:00 и 19:00. Они включат в себя аналитику, репортажи, интервью. В программе “Студия 21” совместят политическую, экономическую и спортивную аналитику. Остальное время хотят занять российскими сериалами и зарубежным кино.

Ранее GazetaSPb сообщила, что фанаты “Игры Престолов” массово отписались от HBO после окончания сериала.