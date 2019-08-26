Дело о краже золота из шкатулки на Васильевском острове идет в суд

Общая стоимость украшений составила около 27 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Общая стоимость украшений составила около 27 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Петербуржец заглянул в гости к знакомой, но отчего-то быстро ушел и направился в ломбард.

Жителя Санкт-Петербурга обвинили в краже золотых украшений. Мужчина пришел в гости к знакомой и увидел в квартире красивую шкатулку.

Обвиняемый якобы вытащил из шкатулки золотые изделия, их общая стоимость составляла около 27 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 26 августа. Само преступление произошло в июне. После похищения ценностей злоумышленник пошел в ломбард, где и сдал все золото за деньги.

Сейчас дело отправляется в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга. За кражу с причинением значительного ущерба петербуржцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге расследуют дело о крупной квартирной краже.