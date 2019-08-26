Божена Рынская воспитает ребенка умершего Малашенко

Малыша вынашивает суррогатная мать. Вдова основателя НТВ заявила, что рождение ребенка сделает ее жизнь лучше.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Божена Рынская рассказала, что до сих пор не отошла после ухода супруга – основателя НТВ Игоря Малашенко. Она также отметила, что теперь ей есть ради кого жить – скоро родится их общий ребенок, вынашиваемый суррогатной матерью. Женщина верит, что он поможет ей найти силы двигаться дальше и не отчаиваться.

«Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты»,

— поделилась Божена Рынска в Facebook.

Вдова Малашенко отметила, что приступы болезни дают о себе знать и она испытывает финансовые трудности. Она предположила, что придется собирать деньги для гонорара сурмамы через соцсети.

Напоминаем, что бездыханное тело Игоря Малашенко нашли в Испании 25 февраля.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что основатель “старого НТВ” Владимир Кара-Мурза умер, не дожив до 60-ти.