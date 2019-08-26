Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает

В Смольном пообещали незначительный рост цен, скорее всего, уже в этом году.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Новостью поделился вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин во время обсуждения городского бюджета на ближайшие несколько лет. Чиновник заявил, что петербуржцы должны быть готовы к повышению цен на проезд в общественном транспорте. Если сейчас горожане платят за поездку на наземном транспорте 40 рублей, то будет платить на два рубля больше. То же касается и подземки – жетон подорожает до 48-50 рублей.

Елин отметил, что власти планируют потратить на развитие транспортной инфраструктуры 46 миллиардов рублей. Он заверил, что это «чувствительная цифра».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что проезд в метро станет дешевле для владельцев “Мир” и “ЕКП”. Цена поездки снизится до 35 рублей при оплате “Миром” и до 30 рублей для владельцев ЕКП, сообщили Gazeta.SPb в комитете по тарифам Санкт-Петербурга 8 августа.