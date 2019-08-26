Петербуржцы спешат получить финскую визу до начала осени

Спрос на документ вырос в два раза – сразу после того, как консульство объявило о скором ужесточении порядка выдачи виз.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщили в генеральном консульстве Финляндии. Новость об ужесточении режима выдачи финских виз взбудоражила умы петербуржцев и побудил их стоять в огромных очередях – в начале августа в день подавали до пяти тысяч заявлений. Сейчас спрос немного уменьшился до четырех тысяч. Все хотят получить визу до того, как в силу вступят новые правила, передают РИА «Новости».

Также в консульстве отметили, что петербуржцы, не желая платить за услугу «Прай-тайм», стоят несколько часов в очередях. Напоминаем, что с 1 сентября жителям Петербурга для получения шенгена нужно будет предоставлять полный пакет документов – брони билетов, отелей и справки о доходах. Но это только если человек хочет получить долгосрочную визу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пассажиры «Аллегро» не попадут в Петербург по электронной визе.