Что бюджет грядущий нам готовит?

«Нулевые «слушания бюджета-2020 начались в Законодательном собрании Петербурга.

Главные приоритеты, на которых будет стоять бюджет грядущего года были озвучены вице-губернатором Евгением Елиным. Во первых, это попытка увеличения расходной части до триллиона рублей и выход из вечного дефицита. Во вторых, 15% денег Смольный должен пускать на инвестиции — то есть активное развитие города, которое, в свою очередь, должно окупаться.

По словам главы комитета по стратегическому планированию Валерия Москаленко, которые приводит Мойка78, в текущем году в городе 3,95 миллионов рабочего населения. В следующем планируется уже 3,1 миллиона. Необходимо сохранить динамику на уменьшение безработицы, чтобы в 2020-м году она была не более 0,4% от трудоспособных граждан. Также прогнозируется среднее увеличение жизни до 76,6 лет, а количество официально зарегистрированных жителей города до 5,5 миллионов человек.

Темпы роста экспорта в 2020-22 годах в Смольном видят увеличенными на 10,7% (не считая минеральных ресурсов). Количество привлечённых инвестиций за этот же срок — более 2,5 триллионов рублей,из них более 505 миллиардов — в промышленность.

Строить в грядущем году будут тоже много — на 102 миллиарда, которые дадут 3,6 миллиона квадратных метров нового жилья. Увеличение торгового оборота планируется на миллион рублей (с 1,5 до 1,6 миллиарда).

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что «Северный Поток — 2» подходит к стадии готовности.