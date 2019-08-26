«Северный поток-2» завершён на 75%

Соответствующую информацию сообщал оператор проекта Nord Stream 2 AG на своём официальном сайте.

На сегодняшний день по дну Балтийского моря проложено 1855 километров потока, находящиеся на территории сразу четырёх стран: России, Швеции, Германии и Финляндии. При этом в последней не так давно польская экологическая компания с треском проиграла спор, пытаясь заблокировать строительство.

На сегодняшний день строителям, в основном, осталось провести береговые операции в Германии и России, а также завершить прокладку труб по дну российской акватории Балтики.

По изначальным планам, напомним, протянуть ветку планировалось до конца текущего года.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что группа россиян была задержана по подозрению в нарушении Финляндской границы на надувной лодке.