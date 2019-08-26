Директор певицы Ротару прокомментировал слухи о раке

Он заявил, что артистка выглядит отлично и чувствует себя хорошо. Все данные о ее заболевании – ложь.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на директора Софии Ротару Сергея Лаврова. Он заявил, что публикации СМИ о раке – выдумки, так как певица здорова и не жалуется на состояние.

Все началось с того, что один из пользователей соцсетей написал, мол, София Ротару находится в Крыму из-за обнаруженного онкологического заболевания. Новость подхватила пресса, но директор артистки уверяет, что ее вообще не было на полуострове в 2019 году.

Лавров подчеркнул, что проверять здоровье Ротару ездит не в Крым, а в Германию. Там же она делает различные процедуры, но они никак не связаны с раком. Также певица посещает Италию, где находится под наблюдением врачей, которые составляют для нее специальное меню и режим дня – благодаря этому она выглядит так молодо в свои 72 года.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли.