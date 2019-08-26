Петр Мамонов перенес операцию после инфаркта

Петр Мамонов перенес операцию после инфаркта
Врачи называют cостояние стабильным. Фото: скриншот Instagram

Ближайшие выступления актеры и музыканта планируют отменить.

Петр Мамонов перенес операцию после инфаркта миокарда в понедельник. Врачи называют его состояние стабильным.

Ольга Мамонова, жена 68-летнего актера считает, что ее муж выглядит хорошо. Мамонов попросил у нее привезти в больницу еды, о чем она сообщила ТАСС 26 августа. Тем не менее, актер и музыкант отменит ближайшие выступления, по словам Мамоновой.

Петр Мамонов известен как создатель рок-группы “Звуки Му”, но получил популярность и как актер — среди его работ роли в фильмах “Остров”, “Царь”, где он сыграл Ивана Грозного, “Такси-блюз” и других.

Сердечно-сосудистые заболевания, по данным Минздрава, лидируют среди причин смертности россиян. В мае 2019 года стало известно, что их доля в рейтинге сократилась с показателей более 70% до менее 50%.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Мамонов попал в больницу с инфарктом.

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