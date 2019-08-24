Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Ночью у Мамонова случился инфаркт миокарда, сейчас он лежит в шоковой терапии. Скриншот: Петр Мамонов/ Facebook

Ночью у Мамонова случился инфаркт миокарда, сейчас он лежит в шоковой терапии. Скриншот: Петр Мамонов/ Facebook

Российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом в ночь на 24 августа. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Информация о госпитализации 68-летнего артиста появилась на его официальном Facebook-аккаунте. «Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — говорится в сообщении в соцсети.

По словам супруги актера Ольги Мамоновой, которые приводит «Рен-ТВ», ночью у него случился инфаркт миокарда, сейчас он лежит в шоковой терапии.

Женщина добавила, что инцидент произошел в их деревенском доме, находящемся в 140 км от столицы. На дорогу до Москвы они потратили полчаса.

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