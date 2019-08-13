Певца Дельфина госпитализировали из студии звукозаписи

Он потерял создание во время записи новой пластинки.

Об этом стало известно 13 августа. Новостью поделился менеджер Андрея Лысикова – он рассказал Пятому каналу о том, как сейчас чувствует себя артист и что с ним случилось.

Он отметил, что Дельфин работал над новыми песнями, когда ему вдруг стало плохо. Певец потерял сознание прямо в студии звукозаписи, ему вызвали карету скорой помощи. Врачи смогли привести артиста в чувства и заверили, что его состояние не вызывает опасений. Дельфин, заверил менеджер, сейчас в порядке и продолжает трудиться, чтобы порадовать поклонников новыми песнями.

Что стало причиной для потери сознания – не уточняется. Представители певца лишь напомнили, что артисты тоже люди с ними может всякое произойти.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Инну Чурикову госпитализировали после падения со сцены. 75-летняя актриса сломала два ребра, когда упала со сцены московского театра «Русская песня» во время спектакля.