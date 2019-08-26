ФАС нашел нарушения у ГУП «Пассажиравтотранс»

Компанию оштрафовали за кассовые нарушения – она собирала с перевозчиков дополнительные деньги.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

Уточняется, что ГУП «Пассажиравтотранс» незаконно собирал больше денег за обслуживание кассовых аппаратов с перевозчиков, ездящие по более длинным маршрутам. В ФАС отметили, что различий быть не должно – иначе это нарушение в области защиты конкуренции. Это, к слову, не первый раз, когда компания попадается – в первый раз она выплатила 300 тысяч рублей, но не исправила. В этот раз заплатила 400 тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Пассажиравтотранс» отказался от закупки современных автобусов.

Планировалось, что 200 новых автобусов поступят в Петербург партиями в период с октября 2019 года по март 2020 года. Автобусы будут приспособленными для пассажиров с ограниченными возможностями и оборудованы устройствами бесконтактной оплаты проезда, а также зарядными устройствами для мобильных телефонов.