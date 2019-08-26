Двойной красный меч появился в руке Рей в новом тизере “Звездных войн”

Половину нового промо-ролика составили из обрывков предыдущих серий.

Новый тизер к девятому эпизоду киносаги “Звездные войны” появился в сети. Больше половины ролика занимают сцены из восьми предыдущих эпизодов.

Трейлер «Восхождения Скайуокера», появившийся на официальном Youtube-канале Star Wars 26 августа, длится 2 минуты 11 секунд. Фильм планируют выпустить в декабре — возможно, специально к Рождеству.

Видео: Star Wars

Фанаты увидели в новом промо-ролике гигантскую флотилию крейсеров Империи, дроида C3PO с красными глазами, дуэль Бена Соло и главной героини Рей, услышали дыхание Дарта Вейдера и голос Императора (оба погибли в конце шестого эпизода). В самом конце зрителям показали Рей с двойным красным световым мечом, который она раскладывает в двуручный. Детали сюжета остаются неизвестными.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Netflix опубликовал тизер фильма по мотивам «Во все тяжкие».