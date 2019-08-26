На дне рождения Гатчины будет много современного искусства

31 августа и 1 сентября в Гатчине пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Рождения города.

Гатчине исполняется 223 года, в честь этого на последний день лета и первый день осени запланированы торжественные мероприятия, они будут посвящены современному искусству.

В субботу на первом дне празднеств в Большом зале кинотеатра «Победа» состоятся три ночных live-концерта. А в Малом зале того же киноцентра все желающие смогут насладиться экспериментальным интерактивным перфомансом, в основу которого лег фильм «Аэлита».

В воскресенье 31 августа в 17:00 пройдет открытие мурала – огромного граффити – на стене дома номер 10Б по улице Соборной. Работа выполнена двумя современными художниками Алексеем Кануниковым Kislow и Никитой Plushedelica.

Также запланированы развлечения и для самых маленьких. Так, на площади Соборной будет размещен проект «Марсианский овощной оркестр», детей научат «оживлять» предметы из повседневной жизни. Кроме того, на этой территории будет работать Упсала-Цирк, его гости вместе с артистами и художниками сделают роспись деревянной фигуры и поучаствуют в мастер-классах. На этой площадке все желающие смогут посетить спектакль «Поехали».

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