Первый этап строительства школы в Янино подходит к концу

Новая школа откроется уже в 2020 году. Фото: Общая газета Ленинградской области

Новая школа откроется уже в 2020 году. Фото: Общая газета Ленинградской области

К 2020 году планируется открытие новой общеобразовательной школы на 825 мест.

В селе Янино Всеволожского района Ленобласти строится новая школа, которая в 2020 году откроет двери для 825 учеников. Первый этап строительства учебного заведения подходит к завершению.

В недавнее время у объекта строительства сменился подрядчик, новый договор уже заключен, а работы теперь выполняются в ускоренном темпе. К сегодняшнему дню уже практически завершены работы по разработке грунта на стадии котлована. Одновременно с этим рабочие налаживают современную систему водопонижения, которая поможет высушить территорию будущего здания и предотвратить потенциальные потопы.

На стройке присутствует различная техника, к примеру, несколько экскаваторов и машин водопонижения.

К началу осени будет полностью закончен первый этап работ, а два последующих к 2020 году.

Ранее GazetaSPB рассказала о запланированных мероприятиях на Дне города в Гатчине.