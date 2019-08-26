Первый этап строительства школы в Янино подходит к концу

Первый этап строительства школы в Янино подходит к концу
Новая школа откроется уже в 2020 году. Фото: Общая газета Ленинградской области

К 2020 году планируется открытие новой общеобразовательной школы на 825 мест.

В селе Янино Всеволожского района Ленобласти строится новая школа, которая в 2020 году откроет двери для 825 учеников. Первый этап строительства учебного заведения подходит к завершению.

В недавнее время у объекта строительства сменился подрядчик, новый договор уже заключен, а работы теперь выполняются в ускоренном темпе. К сегодняшнему дню уже практически завершены работы по разработке грунта на стадии котлована. Одновременно с этим рабочие налаживают современную систему водопонижения, которая поможет высушить территорию будущего здания и предотвратить потенциальные потопы.

На стройке присутствует различная техника, к примеру, несколько экскаваторов и машин водопонижения.

К началу осени будет полностью закончен первый этап работ, а два последующих к 2020 году.

Ранее GazetaSPB рассказала о запланированных мероприятиях на Дне города в Гатчине.

ленобласть село Янино строительство школы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Первый этап строительства школы в Янино подходит к концу
На дне рождения Гатчины будет много современного искусства
Известный футуролог заявил, что киборги полностью заменят людей
Скорость интернета на МКС достигает 600 мегабит в секунду
В Атлантике тропический шторм скоро станет ураганом
В Тосненском районе арестованы торговцы нелицензионным алкоголем
В Хельсинках больше всего иммигрантов из СССР
Эксперт поделился самыми грибными местами Петербурга