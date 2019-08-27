Ульяновские подростки посетили Северный полюс

Студенты из Ульяновска отправились на Север без мобильной связи и подняли там флаг своего региона.

В этом году Ледокольный флот Российской Федерации отмечает юбилей, ему исполняется 60 лет. В честь такой даты несколько информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) решили организовать поездку одаренных детей в тематическую рейс-экспедицию на Северный полюс.

Так, студент авиационного колледжа Олег Шишов и ученик лицея номер 25 из Дмитровграда оказались в числе талантливых участников экспедиции и подняли на Северном полюсе голубой флаг родного региона.

Все приглашенные в поездку отличились особой активностью и участием в общественной и образовательной деятельности своих городов. Кроме того, ребята рассказали, что приглашения были для них неожиданны и очень порадовали.

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