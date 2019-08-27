В Ленобласти перевернулся лесовоз после столкновения с грузовиком

Водитель лесовоза потерял много крови, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Фото: vk.com/spb_today

Водитель лесовоза потерял много крови, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Фото: vk.com/spb_today

Лесовоз столкнулся с грузовиком на трассе Молодежное — Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области. Один из водителей серьезно пострадал.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, вечером 26 августа на 49 ккм трассы Молодёжное — Черкасово произошло ДТП. Грузовой автомобиль «Вольво» врезался во встречный лесовоз «Скания» при вхождении в поворот. В результате аварии лесовоз опрокинулся, а его водитель серьезно пострадал.

По словам очевидцев, выложивших фотографии с места ЧП в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», пострадавший потерял много крови, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пешеход улетел в Мойку вместе с ограждением в результате ДТП. Одна из машин, в результате столкновения, пробила ограждение и столкнула в реку пешехода.