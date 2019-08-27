В Выборге состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию

В Выборге состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию
В этом году на участие в соревнованиях заявлено 150 спортсменок из 13 российских субъектов. Фото: pixabay

Церемония открытия соревнований «Звезды Балтики» состоится сегодня, 27 августа, в спортивном комплексе «Выборг».

Во вторник, 27 августа на территории спортивного комплекса «Выборг» состоится открытие Всероссийских соревнований по фехтованию среди спортсменок до 21 года.

В этом году на участие в соревнованиях заявлено 150 спортсменок из 13 российских субъектов. Начало мероприятия намечено на 10 утра 27 августа. Командные соревнования стартуют в среду, 28 августа, в 9 утра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» стартуют в Петербурге. В рамках мероприятия пройдут выступления 400 спортсменов, которые представят 44 региона России. Вход на соревнования доступен для любого желающего и является бесплатным.

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