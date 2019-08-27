Работы по реконструкции теплосетей в Калининском районе выполнят досрочно

В организации добавили, что жалобы со стороны жителей по данному объекту не поступали. Фото: pixabay

В организации добавили, что жалобы со стороны жителей по данному объекту не поступали. Фото: pixabay

Работы на объекте ГУП «ТЭК СПб» в 54-м квартале севернее Муринского ручья в Калининском районе Петербурга выполнят с опережение графика.

По данным ГУП «ТЭК СПб», подрядчик ООО «Спецстрой» выполняет работы по заказу ТЭКа за счет средств, выделенных из городского бюджета. Теплоэнергетики обновили уже более километра от общего объема работ. Согласно проекту, компания должна заменить более пяти километров трубопроводов в квартале, который ограничивается улицами Киришской, Черкасова, а также проспектами Луначарского и Гражданским.

Завершение работ по реконструкции внутриквартальных трубопроводов с комплексным благоустройством намечено на октябрь следующего года, однако подрядчик значительно опережает сроки производства.

В организации добавили, что жалобы со стороны жителей по данному объекту не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Теплосеть» модернизирует систему теплоснабжения Васильевского острова