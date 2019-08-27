Всех косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Всех косаток из &#171;китовой тюрьмы&#187; выпустили в Охотское море
Всего в море уже выпустили 10 косаток и 12 белух. Фото: pixabay

На волю выпустили последних касаток из скандально известной «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Во вторник, 27 августа, на мысе Перовского в Хабаровском крае в естественную среду обитания выпустили две косатки и шесть белух в Охотское море. Перед этим морским млекопитающим провели необходимые процедуры по реадаптации, также у них взяли все анализы и установили спутниковые метки.

Это была последняя выпущенная на волю партия косаток, которые ранее содержались в бухте Средняя. Всего в море уже выпустили 10 косаток и 12 белух. Своего часа в бухте ждут еще 75 белух.

В сообщении отмечается, что все выпущенные на волю животные пришли к тому месту, где их выловили — к Шантарским островам. Оказалось, что они не утратили инстинктов и самостоятельно добывают себе пищу, а также устанавливают социальные связи с сородичами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первую группу косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы».

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Всех косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
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