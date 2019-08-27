Эксперты перечислили самые непопулярные города Европы

Россияне любят путешествовать, но не во все города. Фото: pixabay.com

Россияне любят путешествовать, но не во все города. Фото: pixabay.com

Россияне любят путешествовать, но далеко не во все города – специалисты рассказали, в каких городах наши граждане бывают реже всего.

Список составили аналитики портала «Туту.ру». Она перечислили не только самые непопулярные, но также и самые любимые европейские города россиян. Ради рейтинга им пришлось отследить, куда реже или чаще всего покупали билеты в период с 1июня по 31 августа.

Первое место по непопулярности занял город Молде в Норвегии. Даже рок и джаз не привлекают туристов в населенный пункт. Второе место досталось Яссы в Румынии, а тройку лидеров замкнул ирландский Шанно. В список попали Миконос, Лиепа, Страсбург, Тромсё и другие.

Зато в Тиват, Бургас, Прага, Барселона, Рига, Ларнака, Париж и Рим россияне путешествовать любят. Эксперты считают, что на формирования рейтинга повлияла не только популярность мест, но также стоимость билетов.

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