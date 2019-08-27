“Краснодар” не поедет на Лигу Чемпионов после поражения от “Олимпиакоса”

Оба гола “Олимпиакоса” забил Юссеф эль-Араби на 11-ой и 47-ой минутах. Фото: pixabay.com

Оба гола “Олимпиакоса” забил Юссеф эль-Араби на 11-ой и 47-ой минутах. Фото: pixabay.com

Вторая игра завершилась вторым поражением для российского клуба, который должен был забить пять мячей для попадания на турнир.

ФК “Краснодар” потерпел поражение от греческого клуба “Олимпиакос” в ответном матче матча квалификации для Лиги Чемпионов. Вторая игра клубов в Краснодаре закончилась со счетом 1:2 27 августа.

Оба гола “Олимпиакоса” забил Юссеф эль-Араби на 11-ой и 47-ой минутах. Единственный мяч хозяев забил Даниил Уткин.

Греки обыграли россиян у себя дома со счетом 4:0, то есть “Краснодару” нужно было завершить матч с таким же результатом, чтобы выявить победителя в серии пенальти.

Жеребьевка матчей Лиги Чемпионов пройдет 29 августа. Россию на турнире представят “Зенит” и “Локомотив” занявшие 1-ое и 2-ое место в таблице Чемпионата России сезона 2018/2019 соответственно. “Краснодар” сейчас лидирует в таблице РПЛ с 14-ю очками после семи игр.

Ранее GazetaSPb сообщила, что сборная РФ возьмет на матчи с Казахстаном и Шотландией лишь трех форвардов.