Экс-владелец “Делового Петербурга” теперь живет в трейлере на крыше ТЦ

О прелестях жизни на крыше Левченко написал текст на две страницы. Фото: скриншот Facebook

О прелестях жизни на крыше Левченко написал текст на две страницы. Фото: скриншот Facebook

Максим Левченко не стал жить в доме на берегу Финского залива и уехал в Москву.

Бывший владелец “Делового Петербурга” переселился на крышу. Максим Левченко рассказал о своем трейлере в 15 м2 на крыше ТЦ.

Левченко попадал в рейтинг миллиардеров и является совладельцем и управляющим Fort Group, сообщает АБН. Fort Group владела ФК “Тосно”, которого, как известно, уже год как не существует. Около 2 лет структура имела в своем распоряжении 80% компании, владевшей изданием “Деловой Петербург” — до конца 2017-го, когда активы перешли к группе ЕСН.

Левченко, который два года назад попал на 48-ое место в “рейтинге миллардеров” газеты ДП, построил себе дом на берегу Финского залива в Зеленогорске, но провел там лишь месяц, а теперь живет в Москве. Накануне он опубликовал в своем Facebook запись длиной около 8 тысяч символов (две страницы А4), где рассказывает, как весело и приятно жить в прицепе-вагончике.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Горбачев чувствует себя плохо и уже полгода живет в больнице.