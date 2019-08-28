Льготы в электричках для школьников и студентов восстановят с 1 сентября

Разовые билеты можно будет купить со скидкой 50%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Разовые билеты можно будет купить со скидкой 50%. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Скидки действуют в Петербурге, Ленобласти, Псковской и Мурманской областях и Карелии.

Школьники и студенты получат назад свои льготы на проезд в пригородных поездах с 1 сентября. Скидки для учащихся действуют на территории Петербурга, Ленобласти, Мурманской и Псковской областей и Карелии.

Разовые билеты можно будет купить со скидкой 50%, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), в СЗППК 28 августа. Действие скидок приостановили на летний период — школьники наслаждались каникулами и не катались на поездах.

На билеты в электрички нет фиксированных цен — стоимость билета до каждого пункта рассчитывается из расстояния, которое пассажир намерен проехать. При этом тарифы меняются в зависимости от выбора стандартного поезда, “Ласточки” или “Комфорта”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что проезд в общественном транспорте может подорожать.