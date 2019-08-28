Депутаты Петербурга хотят пособием убедить 19-летних девушек рожать

Депутаты Петербурга хотят пособием убедить 19-летних девушек рожать
В Петербурге предлагают выплачивать пособие молодым матерям с 19 лет. Фото: pixabay.com

Петербургские депутаты намерены мотивировать женщин рожать раньше. На рассмотрение городского Законодательного собрания внесли законопроект, предлагающий выплачивать пособие молодым матерям, достигшим 19 лет.

Сейчас выплаты получают девушки в возрасте от 20 до 24 лет. Снизить минимальный порок планируется на один год.

Инициатива вносит изменения в Социальный кодекс Петербурга. Законопроект направлен на то, чтобы вывести страну из демографической ямы.

Как отметил председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, молодые женщины в последнее время откладывают рождение детей ради карьеры и учебы.

«Однако «потом» зачастую так и не наступает, в результате эти женщины сами себя лишают счастья быть матерями», — заявил спикер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за первую половину 2019 года рост рождаемости зафиксировали лишь в двух регионах России.

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