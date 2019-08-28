Билли Айлиш встретилась с фанатами перед концертом в Петербурге

Шоу 17-летней американской певицы начнется в 20:00 в Ледовом Дворце.

Билли Айлиш прилетела в Северную столицу и уже встретилась с фанатами, которые ждут начала ее концерта. 17-летняя певица выступает в Ледовом дворце в 20:00 28 августа.

Накануне американка дала концерт в Москве — а пока она отдыхала после шоу, ей на премии MTV присудили победы в трех номинациях как “прорыву года”, “лучшему новому артисту” и за монтаж клипа Bad Guy.

Изначально концерт в Санкт-Петербурге должен был пройти в клубе А2, но из-за высокого спроса его перенесли в Ледовой. Стоимость билета на шоу восходящей звезды составляет от 3,5 до 6,5 тысяч рублей — около 100 билетов, по данным в сети, еще остались в продаже. Вместимость арены составляет около 12,3 тысяч человек.

Ранее GazetaSPb рассказала, как Айлиш отреагировала на новость о присуждении ей премий MTV.