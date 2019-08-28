Петербуржцев ожидает теплый четверг без осадков

Петербуржцев ожидает теплый четверг без осадков
Погода будет оставаться теплой. Фото: Pixabay

Такая же погода задержится в Ленинградской области, так что лето продолжается.

Прогнозом на 29 август поделились в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Санкт-Петербурге и регионе будет тепло, небо останется ясным, а осадков не ожидается. В ночь со среды на четверг столбик термометра опустится как минимум до шести градусов, в некоторых районах до плюс 11. Рядом с водоемами будет чуть теплее. Днем же воздух успеет прогреться до 26 градусов. Ветер, гуляющий по городу и региону, разгонится до девяти метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что в четырех районах Ленинградской области высока вероятность пожаров в лесах. Местных жителей просят быть внимательнее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что последние дни лета в Петербурге не предвещают осени. Среда станет спокойной, теплой, малооблачной, безосадочной и слабоветреной.

Солнечная погода в Санкт-Петербурге продержится вплоть до первого дня учебного года — лишь в пятницу 30 августа синоптики предсказывают небольшой дождь с “похолоданием” до 23-21 градуса.

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