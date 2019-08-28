Стало известно, сколько россияне тратят на подготовку ребенка к школе

На некоторых вещах люди экономят, на других не могут. Фото: Pixabay

На некоторых вещах люди экономят, на других не могут. Фото: Pixabay

В среднем на все покупки уходит около 27 тысяч рублей – за эти деньги приобретают одежду, канцелярию и другие вещи.

Результатами исследования поделились эксперты ВЦИОМ после опроса совершеннолетних россиян, у которых есть либо дети, либо внуки. Таких оказалось примерно половина, многие из них уже отправили или собираются в 2019 году отвести ребенка в школу. На подготовку они в среднем потратили 27 тысяч рублей.

Уточняется, что на некоторых вещах россияне стали больше экономить – они реже платят за ремонт класса или учебного заведения, также меньше тратятся на подарки учителям и на охрану школы. При этом дороже начали стоить школьная форма, письменные принадлежности и рюкзаки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржец выплатил 100 тысяч алиментов в преддверии Дня знаний. Мать двух детей, мальчика и девочки, пообещала, что потратит деньги на подготовку к школе.