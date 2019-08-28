Новое поколение инженеров в Петербурге подготовят по системе Toyota

В Петербурге инженеров-практиков в области производства труда будут готовить на основе производственной системы Toyota. Компания совместно с городом разработает программы обучения нового поколения инженеров.

Соглашение между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и ООО «Тойота Мотор» было подписано в рамках проекта «Время расти».

Укрепление партнерства между городом и Toyota направлено на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Петербург в нацпроект вошел в 2019 году.

«Для того, чтобы обязательства выполнить, нам нужны специалисты, которые владеют этими навыками. Мы рады, что подготовкой таких специалистов займётся Тойота совместно с Политехническим университетом», — отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Проект «Время расти» запустят в сентября 2019 года. Студенты политехнического университета смогут прослушать курс приглашенного лектора — старшего вице-президента «Тойота Мотор Европа» Нисимото Кацутоси. Лучшим из учеников предложат стажировку на заводе Toyota в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга намерены повысить темпы роста производительности труда до 5% в год.