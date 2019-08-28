В Москве распродадут старые указатели метро

Аукцион пройдет не в первый раз. Фото: Pixabay

Аукцион пройдет не в первый раз. Фото: Pixabay

Всего на аукцион выставят 34 предмета – каждый лот будет стоить как минимум 7,5 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа. Обо всем сообщили в пресс-службе московского метрополитена, передает ТАСС. Мероприятие состоится 30 августа, людям предложат приобрести 34 старых световых указателя в рабочем состоянии. На них размещены надписи: «Нет прохода», «Выход в город» и другие. Начальная стоимость лотов – 7,5 тысяч рублей, их получит тот, кто предложит наибольшую цену.

Напоминаем, что до этого московская подземка уже распродавала указатели – 350 лотов продали за 2,1 миллиона рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на аукционе продали первое издание «Гарри Поттера». Уточняется, что мужчина приобрел первое издание произведения – оно вышло тиражом 500 экземпляров. На аукционе рассказали, что в ней есть несколько опечаток, но это не смутило покупателя. Раритет приобрели за 41 тысячу долларов.