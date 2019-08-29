Петербуржцы увидели тюленя у Арсенальной набережной

Малыш грелся на солнышке, пока его снимали на телефоны туристы и местные жители.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Спасение тюленей». Очевидица написала, что увидела серого друга рядом с Арсенальной набережной.

«Так что если будете сегодня прогуливаться по невским берегам, посматривайте, пожалуйста, на воду, вдруг тюлененка и увидите»,

— рассказали в группе.

Есть мнение, что малыш мог потеряться, вот и оказался в Санкт-Петербурге. Тем не менее, он выглядит хорошо и, кажется, не испытывает никаких неприятных ощущений.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что тюлень Март переплыл Финский залив.

Сотрудники фонда выпустили Марта 21 мая этого года вместе с еще тремя сородичами. Передатчик был присвоен именно Марту как самому крупному из всей компании — минимальный вес носителя устройства должен быть не меньше 40 кг. Он стал первым в России серым тюленем, оснащенным устройством спутниковой телеметрии.