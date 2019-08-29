Водоканал отремонтирует 68 фонтанов Петербурга

На эти цели из бюджета выделили более 5,3 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем рассказали в ГУП «Водоканал Петербург». В сообщении сказано, что в городе приведут в порядок 68 фонтанов за ближайшие четыре года. На эти цели потратят 5,3 миллиарда рублей, говорится на сайте Смольного.

Изначально планировали потратить в два раза меньше средств, но затем внесли ряд изменений и смогли увеличить финансирование – благодаря этому починят больше фонтанов. В текущем году на них потратят почти 500 миллионов рублей. Это сделает город не только красивее, но комфортнее и безопаснее, уверены в администрации.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Росприроднадзор предупредил «Водоканал» после загрязнения Мурзинки. Вода приобрела необычный цвет. Горожане отмечали, что вдоль набережной река стала белесой. Следы грязевых стоков также обнаружены в Неве.