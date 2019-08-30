В Матвеевском саду за месяц обновят спортивную площадку

Спортивную площадку в Матвеевском саду приведут в порядок в течение месяца. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время объезда Петроградского района.

Точные сроки появление новой площадки не называются. Но власти обещают установить там новое оборудование и тренажеры, уложить искусственное покрытие и провести освещение, сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Сейчас, по словам местных жителей, площадка находится в запущенном состоянии. Последний раб оборудование на ней обновляли 15 лет назад. За это время оно изрядно обветшало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта после ремонта открыли сквер. На площадке установили качели, спортивные тренажеры, новые скамейки и урны.