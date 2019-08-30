В Матвеевском саду за месяц обновят спортивную площадку

В Матвеевском саду за месяц обновят спортивную площадку
Беглов на объезде Петроградского района. Фото: gov.spb.ru

Спортивную площадку в Матвеевском саду приведут в порядок в течение месяца. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время объезда Петроградского района.

Точные сроки появление новой площадки не называются. Но власти обещают установить там новое оборудование и тренажеры, уложить искусственное покрытие и провести освещение, сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Сейчас, по словам местных жителей, площадка находится в запущенном состоянии. Последний раб оборудование на ней обновляли 15 лет назад. За это время оно изрядно обветшало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта после ремонта открыли сквер. На площадке установили качели, спортивные тренажеры, новые скамейки и урны.

матвеевский сад новости спб Петроградский район спортивная площадка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Матвеевском саду за месяц обновят спортивную площадку
Семак о Лиге чемпионов: мы не очень рады такому жребию
Вторым обвиняемым по делу о покушении на Рудникова оказался заключенный
Россияне назвали лучшие ответственные фильмы
Волочкова поделилась секретами стройности
Наргиз рассказала, кто виноват в ее уходе с лейбла Максима Фадеева
Что надо знать о туберкулезе в детских садах?
Лолита намекнула, что ее молодой возлюбленный нашел другую женщину