Уже вторую кошку изрезали в Колпино

Кто-то удалил животному грудь, при этом оставив еще две груди. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today_unpublished

Кто-то удалил животному грудь, при этом оставив еще две груди. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today_unpublished

Животному провели операцию без наркоза — защитники животных подозревают живодеров и студентов.

Неизвестные режут кошек в Колпино. Уже второе животное приносят к ветеринарам с порезами.

Очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное” рассказали, что волонтеры подобрали кошку с порезами на груди на улице Тазаева в четверг 29 августа. Ветеринар после осмотра заявил, что кто-то удалил животному грудь, при этом оставив еще две груди. Предположительно, операцию делали без наркоза и крайне непрофессионально.

Кошка истощена, раны на груди еще не заросли шерстью, животное страдает от блох. Колпинские защитники животных пообещали взять ситуацию на контроль, передают очевидцы. Некоторые считают, что студенты могут ловить кошек для практики.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ребенок, испугавшись кошки, упал с лестницы в Ленобласти.