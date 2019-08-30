КРТИ обещает хорошие дороги к 2024 году за 16,7 млрд

2,6 млрд пойдут на павильоны остановок общественного транспорта — их нужно около 400. Фото: Baltphoto, Ольга Андросова

2,6 млрд пойдут на павильоны остановок общественного транспорта — их нужно около 400. Фото: Baltphoto, Ольга Андросова

Сейчас около 63% дорог Петербурга соответствуют норме, но показатель требуется довести до 85%.

Комитету по развитию транспортной инфраструктуры потребовалось еще 16,7 млрд рублей на ремонт петербургских дорог. Если деньги выделят, то к 2024 году 85% проездов приведут в “нормальное” состояние (то есть соответствующее нормативам).

Глава КРТИ Сергей Харлашкин намерен направить только 12 млрд на сами дороги, а еще 2,6 млрд пойдут на павильоны остановок общественного транспорта — их нужно около 400. В Смольном в пятницу 30 августа продолжают обсуждать бюджет. Еще 1,2 млрд нужно на капремонт, а 430 млн пойдут на разметку.

Сейчас около 63% дорог Петербурга соответствуют норме. Владимир Путин постановил привести в порядок 85% проездов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Смольный запустит КИСУ, чтобы оценить новые маршруты.