Прощание с актером Числовым пройдет 2 сентября

Прощание с актером Числовым пройдет 2 сентября
Александр Числов. Фото: кадр из фильма "Человек из будущего"

Стали известно дата и место прощания с актером, мастером эпизодов Александром Числовым, который скончался 29 августа.

Прощание с Александром Числовым состоится 2 сентября в 13:00 по мск в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Об этом сообщает руководитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гульщина.

Информация о месте похорон появится позднее.

По словам Гульщиной, Гильдия оказывает финансовую и организационную поддержку близким Числова, поскольку «ситуация там нищенская».

Александр Числов скончался на 55-м году жизни от тяжелой формы пневмонии в отделении реанимации 33-й больницы в московских Сокольниках.

Ранее GazetaSPb сообщала, что заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве. Официально сообщение о его смерти разместил московский театр имени Маяковского, где артист служил в течении сорока лет.

актер алесандр числов прощание
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Илон Маск предупредил человечество о демографической катастрофе
Грузовик едва не лишился контейнера на мосту в Кронштадте
Осенью выйдет новая книга Захара Прилепина
В ДТП на а/д «Кола» пострадали женщина и ребенок
Прощание с актером Числовым пройдет 2 сентября
Основателя Twitter взломали
Стало известно в каком городе пройдет «Евровидение-2020»
В Янино нашли семь угнанных Hyundai в одном месте