Прощание с актером Числовым пройдет 2 сентября

Александр Числов. Фото: кадр из фильма "Человек из будущего"

Александр Числов. Фото: кадр из фильма "Человек из будущего"

Стали известно дата и место прощания с актером, мастером эпизодов Александром Числовым, который скончался 29 августа.

Прощание с Александром Числовым состоится 2 сентября в 13:00 по мск в конференц-зале Дома кино Союза кинематографистов. Об этом сообщает руководитель Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гульщина.

Информация о месте похорон появится позднее.

По словам Гульщиной, Гильдия оказывает финансовую и организационную поддержку близким Числова, поскольку «ситуация там нищенская».

Александр Числов скончался на 55-м году жизни от тяжелой формы пневмонии в отделении реанимации 33-й больницы в московских Сокольниках.

Ранее GazetaSPb сообщала, что заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве. Официально сообщение о его смерти разместил московский театр имени Маяковского, где артист служил в течении сорока лет.